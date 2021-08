On a rencontré l'échevin de la mobilité Xavier Desgain pour tracer les grandes lignes : voitures, vélos, piétonniers, rings, transports en commun, ... d'où vient-on et où va-t-on?

Charleroi est en train de modifier sa mobilité en profondeur. Depuis quelques années, les chantiers d'ampleur se succèdent et changent, petit à petit, la donne. Là où il était avant possible de traverser le centre-ville en voiture il y a quelque temps, c'est devenu tâche beaucoup plus ardue.

Le boulevard Tirou, qui traversait Charleroi d'est en ouest, est devenu piétonnier (limité aux bus) avec la nouvelle Place Verte et le centre commercial Rive Gauche.

Les quais de Sambre, eux, se sont transformés en semi-piétonnier limité aux riverains uniquement.

Le tunnel Roullier, qui permettait de relier le rond-point du Marsupilami (nord) au Palais des Beaux-Arts (centre) a été fermé, ça deviendra un parking souterrain. Pour faciliter l'entrée et la sortie du centre-ville, une nouvelle bretelle d'accès au petit ring R9 a été créée.

Le haut de la rue de la Montagne, qui permettait de relier l'entre-deux-villes et l'hôtel de ville, a également été fermé à la circulation.

L'esplanade de la gare de Charleroi-Sud est fermée définitivement aussi à la circulation des voitures. Elle sera désormais réservée aux piétons et aux bus.

La place Charles II ne sera bientôt plus un rond-point.

"La structure générale, c'est d'utiliser le grand ring R3 pour le transit pour ne plus traverser la ville, et de mieux utiliser le petit ring R9 comme boulevard urbain pour aller d'un quartier à l'autre", observe Xavier Desgain, échevin de la Mobilité (Ecolo) à la Ville de Charleroi. Ce n'est pas que la voiture n'est plus la bienvenue au centre-ville, c'est que le trafic "traversant" doit se rediriger vers les alternatives pour éviter d'encombrer les rues.