Dans un communiqué de presse fin de semaine dernière, Infrabel se réjouissait d'un investissement supplémentaire de la part du fédéral visant à favoriser l'utilisation de trains plutôt que de camions pour le transport de produits et de marchandises. Chez nous, concrètement, il est question de raccordements supplémentaires à Yves-Gomezée (nouvelle carrière Carmeuse) et à Philippeville (carrière "Les Petons" de Solvay).

Mais derrière cette annonce, il y a donc aussi le fin mot de l'histoire de la ligne 132, qui couvre Charleroi-Mariembourg et continue jusqu'à Couvin. "Certains ponts et tunnels nécessitaient des investissements urgents pour maintenir la ligne en activité. Grâce au Plan de relance, la ligne 132 est sauvée et fera l'objet de plusieurs réinvestissements. Important pour la mobilité au sud de Charleroi, notamment pour les travailleurs et les étudiants mais aussi pour le raccordement de plusieurs entreprises. Les petites lignes de train ont un rôle majeur pour la mobilité de notre pays !", se réjouit le secrétaire d'état à la Relance, Thomas Dermine (PS) dans une communication.

Il avait plusieurs fois été question de fermer cette ligne ferroviaire, notamment il y a peu dans les prévisions budgétaires d'Infrabel qui, sans apport financier supplémentaire, n'aurait apparemment plus pu l'entretenir. De fausses rumeurs d'après certains, puisque le ministre Gilkinet (Ecolo) avait d'emblée rassuré en disant qu'il signerait les investissements nécessaires, mais des rumeurs suffisantes en tout cas pour inquiéter les voyageurs, qui plusieurs fois au cours des décennies précédentes ont pétitionné ou manifesté pour la sauver. Chose désormais officiellement faite.