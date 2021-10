En avril 2019, il y a trois ans, Frédéric Mac Donough s’est lancé le défi d’écrire, produire et tourner un documentaire sur les richesses de la métropole carolo. Ce Carolo, qui a grandi à Charleroi avant d’émigrer à Gerpinnes, a travaillé d’arrache-pied. Et aujourd’hui, le point final a été mis au montage et le 52 minutes La Magnificence du Grand Charleroi est prêt.

"Le documentaire est relativement simple : en quelques mots, c’est la création et l’évolution de Charleroi, de l’ère Louis XIV à son apogée puis son déclin. Ses balafres, bien sûr, mais aussi le renouveau et la renaissance de la ville", explique Frédéric Mac Donough. "Il y a une série de personnalités, connues et moins connues, des bâtiments, des infrastructures, des entreprises. Et derrière, il y a tout le voyage de Lolotte, personnage imaginaire, qui passe de chapitre en chapitre à la recherche d’un job. Et il y a la "carolo touch", un peu d’humour parsemé notamment par Stacy Star, mais d’autres aussi." © D.R.

L’objectif affiché du film est de s’adresser à tout le monde : aux Carolos qui y trouveront humour, références, et apprendront peut-être des choses sur leur ville. "Moi-même j’ai beaucoup appris, après le tournage, j’ai dit : veni, vedi, didici. Je suis venu, j’ai vu, j’ai appris" ; aux non-Carolos, pour montrer un "effet waouw" sur Charleroi, "notre ville est encore trop souvent mal vue, mais surtout mal connue. Durant le montage, j’ai montré le documentaire à des connaissances à Bruxelles, Liège ou autres… et tout le monde a été soufflé : "je ne savais pas qu’il y avait tout ça à Charleroi", m’a-t-on souvent dit. C’était mon but, rendre justice à une ville qui bouge et qui a des richesses."

L’avant-première se donnera au Quai 10, côté Parc, le 9 décembre prochain. "La projection est réservée aux crowdfunders qui ont cru au projet depuis le début, mais aussi aux acteurs, personnalités, bénévoles qui ont apporté leur gentillesse et leur savoir-faire, et aux sociétés sponsors." Des projections seront réalisées pour le public dans le courant du mois de janvier, à suivre sur facebook.com/magnificencedugrandcharleroi.

"Mon vœu le plus pieux serait que les écoles du grand Charleroi viennent voir le film, parce que j’ai pris le parti de montrer ce qui est beau ici, sans se voiler la face pour autant", conclut Frédéric Mac Donough. L’invitation est lancée.

Gagnez 1x2 places pour l'avant-première

La DH et l’asbl Mac Delta vous font gagner 1x2 places pour l’avant-première, le 9 décembre. Pour tenter votre chance, envoyez un e-mail à l’adresse macdelta.asbl@gmail.com comprenant vos coordonnées complètes (nom, prénoms, adresse e-mail de contact) et en répondant aux deux questions suivantes :

Quelle est la date de la création de la ville de Charleroi ?

Combien de personnes, avec la bonne réponse, répondront à ce concours ?

Vous pouvez participer jusqu’au 15/11, le gagnant sera contacté personnellement et sera annoncé également sur la page Facebook @magnificencedugrandcharleroi.