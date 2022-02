La main coincée dans la porte d'entrée Charleroi L. C. Céline a été victime de coups simples par Kévin, son ex-compagnon. © BELGA

Si les deux personnes ont vécu ensemble durant 7 ans, Céline a mis un terme définitif à la relation sentimentale en 2019, à la suite de violences répétitives de la part de Kévin.



Et malgré la séparation, ce dernier a souhaité garder une certaine forme d'emprise sur son ex-compagne. En 2021, le prévenu a adopté une attitude violente envers la victime, qui a eu la main coincée dans la porte d'entrée de son habitation. "Il s'est présenté au domicile de la victime en prétextant vouloir discuter. Il se trouvait sur la voie publique et la victime sur le bas de sa porte quand son GSM a sonné", précise le parquet.



Kévin n'a pas supporté l'appel reçu par son ex-compagne et a pensé à tort avoir le droit de vérifier le contenu du GSM et le destinateur de l'appel. "La victime est également tombée au sol. Il a vérifié le contenu du téléphone, avant de le rendre et de partir comme si de rien n'était."



L'auteur des faits n'a pas répondu aux convocations de la police pour s'expliquer sur la scène et n'a pas non plus pris la peine de se déplacer jusqu'au tribunal correctionnel de Charleroi. Une peine de 6 mois de prison, par défaut, a été requise.



Jugement le 16 mars.