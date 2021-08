Le chantier devait concerner le réaménagement des guichets d'accueil, il sera en fait bien plus important puisqu'il sera isolé et rénové en profondeur, tout en subissant un remaniement de l'espace disponible. Un budget de 3 millions d'euros, à la grosse louche qu'il faudra affiner en temps voulu, y serait consacré.

"Le bâtiment est grand, on va regarder si on a la possibilité de ramener d'autres services, qui se trouvent déjà à Marcinelle mais ailleurs, dans la MCA. Et en profiter, peut-être, pour revendre différents petits bâtiments qui ne sont plus adaptés aux usages actuels, qui datent d'avant la fusion des communes et qu'on a du mal à entretenir correctement", signale Xavier Desgain (Ecolo), échevin des Bâtiments.

Les travaux viseront d'une part à réorganiser l'accueil du citoyen et les services disponibles sur place, d'autre part à mettre un "coup de neuf" au bâtiment : refaire la toiture et notamment l'immense baie vitrée qui est un gouffre énergétique, changer les châssis et isoler ce qui est isolable pour le confort du personnel et soulager la facture de chauffage. "A ce stade, on estime qu'il est possible de garder la MCA ouverte pendant la durée des travaux, parce que comme je l'ai dit le bâtiment est grand, et il devrait être possible de ne pas perturber l'accueil, mais c'est notamment un des points qui devra être étudié."

Igretec sera mandaté, au prochain conseil communal si tout va bien, pour lancer l'étude du projet. D'autres MCA (maisons communales annexes) sont dans les cartons, pour lifting ou rénovation énergétique.