Plus moderne, plus pratique, plus agréable : tel est le nouveau guide touristique de Charleroi métropole dont le graphisme et le contenu ont été revus de fond en comble par l’équipe de la maison du tourisme. Sur plus de 130 pages avec une carte dépliable de l’intra-ring, l’édition 2021 offre une expérience de lecture inédite.

Comme l’explique le président de la maison du tourisme Thomas Parmentier, l’offre se décline autour de huit thématiques : les "incontournables" (attractions immanquables de la région), la découverte des musées et du patrimoine, les balades, les sorties, les événements, les tables, les escapades et les hébergements. "L’accent a été mis sur l’inattendu, avec de nombreux partages de bons plans (adresses, astuces, conseils)", complète la directrice de la maison du tourisme Valérie Demanet.

C’est une première : la maison du tourisme a mobilisé ses membres sur les réseaux sociaux pour connaître leurs coups de cœur et leurs retours d’expériences. À pied, à vélo, en voiture, en bateau, en tram et en train, le guide invite à goûter aux produits touristiques et aux plaisirs du pays de Charleroi sous toutes leurs formes, avec des textes raccourcis au profit d’illustrations plus nombreuses et d’appréciations des visiteurs.

"Pour booster la distribution du guide édité à 18 000 exemplaires (8 000 en français, 6 000 en néerlandais et 4 000 en anglais), nous avons également décidé de déployer un réseau de points relais d’infos touristiques", indique Thomas Parmentier. "Les habitudes des touristes ont évolué. Beaucoup ne passent plus par la maison du tourisme pour visiter Charleroi. Nous avons donc décidé de nous associer l’appui de partenaires pour diffuser notre brochure." À la ville basse, le Novotel, l’auberge de jeunesse, le Quai 10 et Rive gauche ont déjà confirmé leur participation. D’autres opérateurs vont suivre, notamment l’Airspace Indoor Skydiving à Gosselies qui a marqué son intérêt.

Depuis ce lundi, le guide est aussi accessible et téléchargeable sur le Web. Pour renforcer le caractère partenarial des projets, le président et sa collègue échevine Babette Jandrain ont décidé de constituer un conseil consultatif du Commerce et du Tourisme. Le collège communal de Charleroi en a validé le principe la semaine dernière.