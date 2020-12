Afin de patienter jusqu'à Noël, ils sont nombreux ceux qui rivalisent de créativité pour offrir chaque jour une surprise. Ce 1er décembre est le premier jour de l'Avent et à la Maison du Tourisme on a sauté sur l'occasion pour faire, chaque jour, une surprise aux carolo.

"Noël approche, les journées sont courtes, le temps semble long avant les fêtes qui seront cette année différentes. Pour adoucir un peu cette période de confinement et faire patienter jusqu'au 24 décembre, la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi propose un calendrier de l'avent pas comme les autres...Chaque jour sur la page Facebook Visit Charleroi, il sera possible de découvrir des bons plans, des idées d'activités ou de cadeaux (carolos) à mettre sous le sapin. Au-delà des bons plans et idées cadeaux, ce calendrier de l'avent, se veut avant tout un soutien pour les producteurs, artisans, entrepreneurs et opérateurs touristiques carolos," explique Marie Stassens de la Maison du Tourisme de Charleroi.





À partir du 1er décembre, rendez-vous tous les jours à 20h sur la page Facebook Visit Charleroi