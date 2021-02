Sur la place Charles II à deux pas de l’hôtel de ville, la maison du Tourisme du Pays de Charleroi vient enfin de retrouver un visage plus avenant : une nouvelle porte d’entrée en verre y a été installée ce lundi.

Pendant des mois, l’institution a dû fonctionner avec une porte provisoire qui dépareillait sa façade. Ce n’était pas du meilleur effet pour le seul point d’information et d’accueil touristique de la Première ville de Wallonie. Les procédures de marché public ont allongé considérablement les délais de remise en état. Plus d’un an s’est écoulé entre le bris de la porte et son remplacement.

Fin 2019, un automobiliste qui circulait sur la place Charles II avait descellé l’une des boules de protection en pierre sécurisant les trottoirs : l’élément avait été projeté contre la porte et l’avait détruite.

La maison du Tourisme du Pays de Charleroi a un standing à tenir. Le lieu reçoit en effet chaque année des centaines de visiteurs pour de l’information sur les produits locaux ou des événements, comme récemment l’expo "Blackland, the lost empire", mêlant photographies, urbex et personnages intergalactiques de Star Wars…