Le CPAS de Charleroi est à la recherche d’un bâtiment répondant aux besoins.

Le CPAS veut placer une dixième maison médicale sur la carte de l’entité. Et le quartier dans lequel il est prévu de la localiser est défini : "ce sera ou bien à la ville basse, ou bien derrière la gare de Charleroi à la Villette. L’offre de soins y est déficitaire", indique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe (PS).

Charleroi nord, Ransart, Gilly, Marcinelle, Marchienne, Montignies-sur-Sambre et Couillet : ce sont les sept sections dans lesquelles il existe déjà une maison médicale, certaines en comptent même deux comme Marcinelle et Montignies-sur-Sambre. "Mais la demande explose, les listes d’attente s’allongent : il faut donc renforcer le réseau et c’est l’une des missions que nous avons identifiées lors des états généraux de l’Action Sociale."

Une maison médicale est une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, kiné, psychologue) dispensant des soins de première ligne. Elle s’adresse à l’ensemble de la population d’un quartier. Son action vise une approche globale et intégrée de la santé, avec une attention à la prévention.

La plupart d’entre elles travaillent au forfait : dans le cadre d’un contrat signé avec le patient et son organisme assureur (mutuelle), les maisons médicales obtiennent de l’Inami le paiement d’un forfait mensuel par personne abonnée en ordre de mutuelle. Ce montant est alloué que les services soient utilisés ou non. L’inscrit ne paie alors plus ses consultations ou visites, il peut venir autant de fois qu’il le veut. Le forfait couvre les prestations de médecine générale, d’infirmier et de kinésithérapie.

Ce dispositif permet de créer une solidarité entre citoyens malades et bien portants.

Pour concrétiser son projet dont il assurera la gestion, le CPAS est à la recherche d’un bâtiment, "soit un bien communal non affecté, soit un immeuble privé à vendre." Un crédit a été inscrit au budget extraordinaire 2020 pour financer l’opération. Dans sa déclaration de politique régionale, la Wallonie a réservé des moyens au financement des maisons médicales.