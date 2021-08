Le SPH Fleurus (Sport pour Handicapés) organise une marche Adeps le dimanche 5 septembre prochain. L'événement, organisé tous les ans, avait attiré plus de 500 personnes l'année dernière!

Quatre parcours sont proposés, au départ de la salle annexe de la piscine, rue Fleurjoux 50 à Fleurus. 5, 10 et 20 km en marche "Adeps" et un parcours de 5km pour valides et moins valides, accompagnés ou non de leur chien.

L'organisation prévoira des départs de 8 à 18 heures. Pendant la journée, bar et petite restauration seront proposés.

Pour rappel, une marche Adeps (Administration de l'Education Physique et des Sports) vise à promouvoir et encadrer des activités physiques auprès de la population. La participation est libre et gratuite, avec une carte de participation ou une appli mobile, et un parcours fléché. Depuis la pandémie, l'organisation des marches Adeps a été adaptée pour respecter les mesures sanitaires.