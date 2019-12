La mère a tenté de tuer leur enfant, il a accepté de la placer temporairement… et ne sait pas du tout quand il la récupérera.

Gaëtan ne sait pas quand il pourra récupérer sa petite fille, Maïté, un an. La mère de l’enfant, son ex-compagne ("Je ne veux plus jamais la voir", nous dit-il), est incarcérée depuis octobre à la prison de Berkendael : elle a tenté à plusieurs reprises de tuer la petite. Et Gaëtan, qui avait autorisé le SAJ (Service d’aide à la jeunesse) à emmener Maïté dans un centre à Mons, le temps que les choses soient mises au clair, est aujourd’hui en colère. "Ça fait trois mois qu’elle est au centre, je ne peux la voir qu’une fois par semaine, et quand je demande quand elle pourra revenir à la maison, je n’ai aucune réponse. Au début, c’était un mois, puis on m’a dit autre chose. Les dossiers n’avancent pas, cette histoire est à s’arracher les cheveux."

Le contexte est très particulier. En octobre, la mère de 20 ans s’est présentée à l’hôpital civil Marie Curie de Charleroi avec la petite Maïté, 9 mois alors. Le nourrisson faisait des malaises respiratoires, et l’hôpital n’a pas réussi à déterminer de causes. L’hôpital des enfants Reine Fabiola, à Bruxelles, a pris en charge la petite, mais les malaises persistaient. Puis un médecin légiste a rendu un rapport horrifiant : son explication, c’est une asphyxie par suffocation externe. Comprendre, la mère étouffait son bébé. Le juge d’instruction a immédiatement placé la mère sous mandat d’arrêt. Elle clame aujourd’hui son innocence depuis sa cellule.

Et le père ? On n’a, a priori, rien à lui reprocher : même les médecins ont eu du mal à déceler les causes des malaises, et Gaëtan a directement accepté que son enfant soit placé au SAJ. "Ils m’ont demandé : ‘vous êtes d’accord ?’ Je vivais avec ma compagne à ce moment-là, et je ne savais pas ce qu’avait ma fille, donc bien sûr que j’ai accepté. Mais maintenant qu’on sait que c’est elle, la mère, le problème, je veux la récupérer. Je travaille toute la journée, je me démène pour aller voir Maïté à Mons, une fois par semaine. J’ai normalement une heure et demie avec elle, mais parfois c’est moins, parce qu’on me l’amène en retard. Et la dernière fois que j’y suis allé pour la nourrir - à son âge, manger, c’est ce qu’elle préfère, et donc je veux être avec elle pour partager ces moments -, eh bien, on m’a dit qu’elle allait devoir partir plus tôt. Et une autre fois, elle était tellement fatiguée qu’elle ne tenait pas debout, je leur ai dit d’aller la coucher… mais pendant ce temps, moi, je n’ai pas pu la voir plus de cinq minutes, explique Gaëtan, désemparé et en colère. Et pendant ce temps, mon ex est nourrie, logée et blanchie à la prison. Elle travaille là-bas, elle fait du sport. Et moi je dois tenir la maison, payer les factures, tenter de récupérer mon enfant. Je n’ai rien fait à ma fille et je suis puni. Ce n’est pas juste !"

Il compte se constituer partie civile à l’instruction d’audience contre son ex-compagne. Et il va continuer à batailler avec le SAJ pour récupérer sa fille, promet-il. "J’ai manqué son premier anniversaire, c’était le douze. On m’a dit que je m’y étais pris trop tard. Un retour pour Noël… faut pas se leurrer, on est deux jours avant et je n’ai pas de nouvelles. J’ai ses deux grands frères, ici, qui veulent aussi la voir. Ce n’est pas une vie. Le système ne fonctionne pas…"

Le SAJ et le parquet n’avaient pas répondu à nos sollicitations à l’heure d’écrire ces lignes.