La Ville dit se réjouir de la reprise de ce projet qui vise l’amélioration du cadre de vie des Carolos mais aussi la mise en place d’une entrée de centre-ville agréable pour tous les visiteurs : la place Buisset, en bord de Sambre, dès la descente du pont Roi Baudouin, constitue en effet le premier point d’accès à l’intra-ring pour les personnes qui viennent de la gare de Charleroi-Sud et, par extension, de l’aéroport BSCA.

Dans ce quartier de la ville basse qui a été transformé par le centre commercial Rive Gauche et les nombreuses fiches FEDER du projet Phénix (quais transformés, placerelle, Centre de l’image Quai 10, entre autres), la place Buisset était restée comme un petit point noir. C’est sur base de la revitalisation urbaine que le dossier a pu avancer : l’opération avait été approuvée par le Gouvernement wallon dès le 20 décembre 2018. Quasiment trois ans plus tard, le chantier va se concrétiser ; un délai qui s’explique évidemment par la situation sanitaire mais aussi, et surtout, par la mise en place d’une convention qui lie public et privé, à savoir la Ville de Charleroi et IRET, le promoteur du Shopping Rive Gauche, dont le projet incluait les alentours du centre commercial et du logement.

Concrètement, la place Buisset new look s’articulera sur une trame rectangulaire, qui alternera des dalles de béton et des pavés porphyre ; ces deux matériaux s’inscrivent d’ailleurs dans la droite continuité des matériaux utilisés pour la transformation des quais. La place Buisset accueillera également quatre grands arbres, dont les essences ont déjà été choisies : deux frênes et deux robiniers qui structureront l’espace et offriront de l’ombre aux terrasses des établissements Horeca. En fin de chantier, de nouvelles pièces de mobilier urbain viendront compléter l’ensemble. La rénovation est estimée à 284 000 €.