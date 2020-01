Ce mardi, la Société protectrice des animaux de Charleroi a reçu la visite de Céline Tellier, la toute nouvelle ministre du Bien-être animal. Depuis 2014, l’importance du bien-être animal ne cesse de croître au point de compter, dans bon nombre de communes, des échevinats du bien-être animal.

Succédant à Carlo Di Antonio, Céline Tellier attentive et à l’écoute a désiré se rendre compte de la réalité de terrain en visitant différents endroits dont le refuge animalier carolo.

Au programme de la visite, une réunion de présentation avec différents membres de l’équipe de la SPA. Le président, Willy Bourmorck et le directeur Franck Goffaux ainsi que des administrateurs et des bénévoles ont été écoutés en vue d’apporter des améliorations au décret voté en 2018 peu avant les dernières élections.

Avec quelque 17 000 animaux en refuge (chiffre de 2018), le bien-être animal est devenu une matière de premier plan. En effet, les dernières dispositions du gouvernement wallon montrent une volonté de bien faire mais le travail est jugé insatisfaisant par les acteurs de terrain. L’obligation de stérilisation et de puçage des chats et chiens nécessite encore plus de communication ainsi qu’un financement plus important. En effet, les associations locales en charge d’attraper les chiens et les chats se retrouvent souvent prises à la gorge, car rien n’est encore bien défini. Souvent ce sont les communes qui gèrent l’ensemble des opérations avec les disparités que cela peut engendrer.

Du côté de la Ville, on reste attentif à l’évolution du secteur. "Le conseil consultatif a été créé en novembre dernier et un bureau a été désigné. Le but est de mettre sur pied un plan d’action pour 2020", nous explique-t-on. "Avant tout, il faut faire passer un règlement d’ordre intérieur du conseil consultatif au conseil communal prévu pour mars. Une charte du bien-être animal qui sera également soumise au conseil communal et ainsi véritablement inscrire Charleroi dans une politique claire en faveur des animaux."