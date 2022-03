La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s’est rendue, ce mardi, sur le site gosselien de la Sabca. Elle a parcouru les ateliers où est assurée la maintenance des F16 belges, notamment. Entourée des dirigeants de l’entreprise aéronautique, elle s’est entretenue avec le personnel affecté à ces tâches très pointues n’autorisant aucune erreur. Mais au-delà, la ministre socialiste a mis en lumière le projet politique qu’elle entend imprimer, basé sur les interactions et les partenariats entre les entreprises de sécurité et de défense et la Défense elle-même. Avec, pour objectif, le renforcement de la base industrielle du pays en valorisant le savoir-faire.