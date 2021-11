Des églises désacralisées transformées en lieux de concert et de divertissement, ça existe. À commencer par celle de l’abbaye d’Aulne.

À Lodelinsart, le coordinateur de la maison de jeunes (MJ) Secteur 42 Philippe Hembise porte le projet et l’espoir de pouvoir reconvertir une partie de Sainte Marie (à moitié rasée) en espaces de répétition pour les groupes et musiciens, ce qui n’existe nulle part.

© Albin

On le sait : l’édifice est promis à une démolition intégrale, en ce compris la crypte. Construit sur un dénivelé de plusieurs mètres en dessous du niveau de la place Edmond Gilles, il offre à l’arrière et en contrebas des opportunités qui n’ont pas échappé au responsable de la MJ. L’idée est de les reconvertir en studios de répétition et d’enregistrement comme cela a été fait pour les caves préservées d’une ancienne école en dessous de la dalle du parking extérieur. Bien insonorisés grâce à l’épaisseur de leurs murs, ces espaces réaménagés permettraient de rencontrer une demande croissante des jeunes, sans la moindre nuisance sonore pour le quartier. "Le nombre de réservation n’a jamais été aussi élevé", observe Philippe Hembise. Qui suggère d’étudier la faisabilité d’une réhabilitation partielle de Sainte Marie.

Cela passe par d’inévitables questions : juridique d’abord car le sol est sacralisé. Faut-il en faire évoluer le statut ? Technique ensuite. Est-ce réaliste d’imaginer une dalle destinée à l’aménagement d’un parc prolongeant la place Edmond Gilles ? Comme une infrastructure de ce type a été construite en surplomb du ring de Charleroi, rien n’interdit de le penser. Enfin, à combien s’élèverait la facture ?

© Albin

Le coordinateur de la maison des jeunes doit participer à une réunion anticipant le réaménagement complet de la place Edmond Gilles. La date n’a pas encore été fixée, dit-il.

À ce stade, la ville et le fonctionnaire délégué du SPW se sont accordés sur le principe d’une démolition intégrale de Sainte Marie, en ce compris les fondations. Philippe Hembise veut croire qu’il n’est pas trop tard pour faire bouger les lignes. Il évoque son projet d’établir un partenariat avec la Fabrique d’église en vue de se partager l’occupation de la crypte. Reste à savoir si les autorités politiques veulent l’envisager.