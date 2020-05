Davantage de place pour le piéton et le vélo dans l’espace public à Charleroi.

Par ses conséquences sur l’organisation de la vie sociale, sur le travail, sur les déplacements, le Covid-19 impose des adaptations de l’espace public et une transformation de la mobilité. De fait : on ne partage plus les voiries, les trottoirs de la même manière.

C’est pour mieux coller aux besoins et à leur évolution que le collège communal de Charleroi vient d’adopter une note de l’échevin Xavier Desgain (Ecolo) en charge de la mobilité. Elle vise à donner plus de place aux usagers faibles et à renforcer leur sécurité. Dans la pratique, on constate que les transports en commun ont une capacité limitée compte tenu du nombre réduit de passagers qu’ils embarquent. "Parce que cette situation risque de s’imposer pendant toute