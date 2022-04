Lancée fin 2020, la monnaie locale "le Semeur" a encore bien grandi en doublant en un an le nombre de commerces qui acceptent ce moyen de paiement. De 35, le nombre de prestataires est passé à plus de 70, la moitié de l'objectif "idéal" visé par les citoyens derrière l'initiative.

Le Semeur est désormais accepté dans 12 communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse : Momignies, Chimay, Couvin, Viroinval, Doische, Philippeville, Sivry-Rance, Beaumont, Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes et Florennes.

Ces deux dernières communes n'ont pas, à ce stade, de commerçants locaux à proprement parler, mais seulement des points de retrait pour l'e-shop CoopESEM qui lui propose des commandes en ligne de produis locaux. Il faut aussi souligner que les producteurs et artisans de Gerpinnes et Nalinnes préfèrent au Semeur le Carol'or, de par leur proximité avec la métropole plus que probablement, bien que les deux monnaies ne soient pas en concurrence mais se soutiennent mutuellement.

Mais c'est quoi, déjà, une monnaie locale? Il s'agit d'une monnaie alternative en circulation dans un territoire délimité: pour acheter des Semeurs, par exemple, des bureaux de change prennent vos euros sonnants et trébuchants pour les échanger contre des Semeurs (1 Semeur = 1 €). L'argent récolté est placé dans une banque éthique, Triodos en l'occurence dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, pour qu'il soit en sécurité et ne serve pas à financer des projets qui ne partagent pas les valeurs de la monnaie locale. Une fois des Semeurs en poche, le consommateur paie ses achats locaux (biens ou services) en utilisant cette monnaie. Le commerçant ou prestataire paie ensuite ses fournisseurs locaux et de circuits courts en Semeurs à son tour, voire une partie du salaire des employés, pour qu'à leur tour ils les échangent contre des biens ou des services locaux. L'idée, c'est d'éviter une fuite de la monnaie hors du territoire de couverture, puisqu'elle n'est valable que là. Elle favorise donc la consommation locale, presque comme une sorte d'abstraction du troc finalement. Et au plus elle est utilisée, au plus elle est utile.

"Il y a actuellement 10.000 Semeurs en circulation, c'est un peu en baisse de vitesse par rapport à l'année dernière malgré l'augmentation du nombre de prestataires", nous explique Marie-Jeanne Seutin. "Cela s'explique par une entreprise qui avait commandé de très nombreux Semeurs pour des primes de fin d'année pour ses employés, qui les ont dépensés mais sans que ça ne circule correctement derrière. On se mobilise donc pour relancer la machine."

Des fermes, artisans, boulangers, restaurateurs, magasins de vêtements et même des vétérinaires ou psychologues ont recours à cette monnaie, par exemple. Une carte interactive de celles et ceux qui acceptent les paiements en Semeurs est disponible sur le site http://lesemeur.org/index.php/le-territoire/#ouutiliser

> Le Semeur et le Carol'Or seront les invités d'une soirée-débat sur les monnaies locales, au centre culturel de Beaumont, le 21 avril à 19h30. Réservations à sylvie.delloue@brutele.be ou 0475/33.77.27