Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Alzeihmer, la résidence "No p'tit nid" à Gilly a inauguré de nouveaux aménagements destinés à rendre plus agréable le séjour des résidents. Ces aménagements ont pour but d'offrir un cadre de vie apaisant, lumineux et sécurisant ainsi qu’une atmosphère de travail agréable pour les professionnels.

Pour améliorer le cadre de vie,des stickers ont été posés sur le thème "Mer, Nature et lumière " A chaque fois l'objectif est de proposer un autre regard sur l'espace de vie. Un ciel en trompe l’œil pour agrandir visuellement l’espace, des façades redessinées pour délimiter son "petit chez soi", des portes de maison uniques pour favoriser les repères, des accès camouflés pour permettre davantage de sécurité, une fresque murale qui pourra accueillir une nouvelle décoration au rythme des saisons.

Si ces aménagements ont été possible c'est grâce à la collaboration de différents services ainsi que la participation active des résidents. Parmi les acteurs de cet embellissement on compte l’équipe de réactivation, le service technique, l’ergothérapeute, l’éducateur spécialisé ou encore la psychologue et référent démence.

© D.R.

Le financement du projet a pu être possible grâce à l’Amicale de la Résidence No P’tit Nid "Les Amis du Home" ainsi que les fonds récoltés par la vente de Donuts confectionnés notamment par l’équipe de cuisine de la maison de repos. "Je me réjouis de cette belle initiative portée par l’Amicale de la résidence et les équipes du CPAS qui va apporter un peu de baume au cœur aux résidents après une période de pandémie très compliquée et améliorer, je l’espère, leur bien-être au quotidien," explique Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS en charge de la Politique des Aînés de la Ville de Charleroi.

Si le projet est pour l'instant unique, les responsables espèrent qu'il fera tache d'huile dans d'autres résidences et centres d'accueil.