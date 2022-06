C'est au tour de trois nouveaux quartiers de La Sambrienne de bénéficier d'une gestion différenciées des espaces verts. Après une année test à la Cité Parc, il semble que les résultats encouragent à multiplier l'expérience dans d'autres quartiers. C'est donc le quartier de l’Egalité à Marchienne, les Climbias à Lodelinsart et le Spignat à Marchienne qui bénéficieront d'un retour à la nature. Cette gestion différenciée présente plusieurs avantages : une économie des charges, le développement d'une biodiversité et un embellissement des quartiers. "Les tontes des pelouses de ce quartier nous coutaient près de 30.000€ annuels", explique-t-on au sein du service Espaces Communs. "Ces coûts étaient ensuite reportés dans les charges, comme partout. Pour 2021, avec ces espaces plus sauvages, on a réduit la facture de plus de 7.500€ !"

Bien entendu, il ne s’agit pas simplement de laisser des espaces « sauvages » et d’arrêter de tondre. "C’est une gestion différenciée que nous avons étudié avec nos partenaires, comme l’équipe Nature en Ville de Charleroi, , l’ASBL Adalia, la Régie des Quartiers et l’Atelier 85. Avant d’arrêter de tondre, ils ont étudié le sol et proposé des semis de plantes sauvages locales. Il y a de l’aneth, de la bourrache officinale, du sarrasin, des grandes marguerites, des lupins, du trèfle, … Tous répartis par zones." Soit des plantes ornementales et aromatiques, qui ne demandent que peu d’entretien.

"Ensuite, autour de ces zones, on n’a plus qu’à passer un coup de tondeuse en bordure, réduisant ainsi la superficie à travailler. Et le nombre de tonte annuelle a lui aussi été réduit." D’où l’économie dans les charges. Mais ce n’est pas le seul avantage : au niveau économique, cette gestion favorable par réduction de la consommation d’eau et de produits chimiques. Au niveau écologique, le constat est lui aussi positif puisque ce mode opératoire est respectueux de l’environnement et de la santé. C’est aussi un vrai plus pour la biodiversité, avec un soutien à de nombreux polinisateurs. Et puis, au niveau social, l’aménagement est adapté à l’utilisation pour les habitants. "Clairement les retours des locataires sur place est plus que favorable. Ils soulignent le coté naturel et joli des espaces concernés. Et nous avons bien entendu informé et accompagné les voisins des buts et avantages du projet. Ils connaissent donc la réduction des charges éventuelle."