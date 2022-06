La future megafactory d'Aerospacelab, qui sortira dès 2025 pas moins de 500 satellites par jour, ce qui en fait l'usine la plus importante d'Europe et la met en compétition avec des acteurs comme Amazon et SpaceX, a été annoncée en grandes pompes.

Mais si Sambrinvest, fonds d'investissements privé (semi-public via différents fonds de la Région Wallonne), se trouve derrière l'usine, ce n'est pas juste avec une entrée au capital - ce qu'elle a fait au deuxième round après que l'agence wallonne SRIW l'a fait au premier - mais c'est aussi un immense projet immobilier.

De fait: Sambrinvest est propriétaire de l'ancien parking des ACEC, qu'elle avait racheté 420.000€, mais sera aussi propriétaire de l'usine à proprement parler: 16.000 mètres carrés pour un coût total estimé à 40 millions d'euros, qui sera louée à Aerospacelab.

"C'est le plus gros investissement que Sambrinvest ait jamais réalisé", confirme François-Philippe Van Goethem, real estate manager pour le fund. Pour autant, il ne l'estime pas spécialement risqué: "pas plus que d'autres projets où nous participons, ici un satellite est déjà prêt, ce n'est pas qu'un beau projet sur papier."

De plus, il se chuchote qu'en cas de "worst-case scenario", Sambrinvest resterait par conséquent propriétaire d'une usine neuve et réaménageable. "C'est en effet Sambrinvest qui construit le bâtiment, que nous louerons, et nous allons également nous occuper de l'installation des équipements spécifiques dont nous avons besoin, comme les chambres propres", expliquait-on du côté d'Aérospacelab.