La nuit du nouvel an est la nuit la plus agitée de l'année pour la police locale de Charleroi. Et cette année n'a pas échappé à la règle, puisque 120 réquisitions ont été faites sur la pause 22 heures - 6 heures du matin. C'est deux fois plus qu'à Noël, où la police n'est intervenue que 62 fois., détaille le premier inspecteur David Quinaux.

La nuit s'est finie avec 9 arrestations administratives pour ivresse ou trouble à l'ordre public, 2 arrestations judiciaires, un vol avec violence, un vol qualifié dans une habitation (cambriolage), et un P-V pour dégradation de véhicule. Douze P-V pour des bagarres ont été enregistrés.

Aucune lockdown party n'a par contre été constatée, ni même dénoncée. Un seul P-V "covid" a été dressé : un snack n'a pas respecté l'obligation de fermeture et a été verbalisé - et ce n'était pas la première fois pour cet établissement.

Si peu de P-V ont été dressés, la police est tout de même intervenue 33 fois sur la nuit pour des faits liés aux mesures "covid", "principalement pour des feux d'artifice, mais comme ils sont tirés depuis des jardins privés, le temps que la patrouille arrive sur place tout a évidemment disparu" note-t-on à la police locale de Charleroi.

Une ombre au tableau : un attroupement qui jetait des pétards, qui a nécessité un déplacement important des forces de l'ordre à Marchienne-au-Pont, a mené à deux arrestations.