L'ISPPC est, avec l'administration de Charleroi, un des grands pourvoyeurs d'emplois de la région. L'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi emploie près de 4.000 personnes et plus de 500 médecins, avec quatre hôpitaux, une clinique, un réseau de soins ambulatoires, des crèches et des maisons de repos.

Au Conseil d'Administration de ce lundi, une décision radicale a été prise : virer Yasmine Lambert, la secrétaire générale. Il s'agit de la numéro 2 de l'intercommunale, membre du comité de direction désigné par le conseil d'administration. Elle travaillait à l'ISPPC depuis 17 ans, dont près de six années en tant que secrétaire générale.