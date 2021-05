Thomas Lesire est en aveux des faits mais affirme ne se souvenir de rien. Une affirmation pointée par l'avocat du petit-fils de la victime, Me Yannick Balsarini, qui a demandé aux jurés de rétablir la vérité, estimant que, par ce silence, l'accusé n'a aidé personne durant le procès., s'est interrogé l'avocat, ajoutant que le petit-fils de Paulette Delpire attendait des explications.

Pour le pénaliste, la culpabilité de Thomas Lesire ne fait aucun doute: ce dernier a été vu sur les lieux du crime, son prénom a retenti le soir du meurtre selon un témoin qui affirme avoir entendu la victime crier "Thomas, arrête!", son ADN a été retrouvé sur plusieurs objets et l'accusé ne conteste pas les faits. "Il a battu la victime, lui a défoncé le crâne avant de lui enfoncer un couteau dans le corps à plus de cinquante reprises, avec rage. Il a terminé sa sinistre besogne en la privant d'air. Il a brisé la clé dans la serrure, compliquant toute intervention. Ensuite, il a appelé son ami en déclarant: 'j'ai commis un meurtre'"."

De son côté, l'avocat du fils de la victime, Me Xavier Poncelet, a souligné dans sa plaidoirie le caractère rebelle de l'accusé ainsi que sa consommation problématique de cocaïne. "Il a tenté deux cures, grâce au soutien de ses proches, mais les effets n'ont pas duré longtemps", a-t-il pointé.

Enfin, Me Isabelle Gobbe, qui défend également le fils de la victime, a dressé un portrait de Paulette Delpire. Cette "mamie aimée de tous" avait su, malgré la perte de quatre enfants, "rester debout".

Les témoins de moralité ont tous fait le déplacement pour témoigner devant la cour. Unanimes, ils ont décrit une femme "exceptionnelle" qui n'avait "aucun ennemi". "L'un d'entre eux a déclaré qu'elle était la plus belle personne qu'il ait rencontrée", a insisté l'avocate. À 83 ans, Paulette Delpire était une femme dotée d'une grande ouverture d'esprit. "Mon client a décrit sa maman comme une mère exceptionnelle, qui rendait service à beaucoup de gens et ramenait des cadeaux à son retour de vacances. Cétait un ange", a conclu Me Globbe.

L'avocat général prendra la parole pour la suite des débats.