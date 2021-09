Pour la mettre définitivement sur orbite et mobiliser les utilisateurs, une soirée de présentation et de lancement est prévue le vendredi 8 octobre. Ce sera sur le site du collectif Composite à Marcinelle, au pied du viaduc de la route de Philippeville.

"L’outil s’articulera sur deux volets", explique Sophia Walravens chargée de projet au Comptoir des ressources Créatives de Charleroi. "Un agenda centralisé des événements artistiques et culturels d’une part (expos, concerts, spectacles, cinéma, littérature, etc.), et un média alternatif et citoyen de l’autre".

L’ambition est de créer un portail de référence dans le domaine de la culture. Il sera agrémenté d’articles et de photos liés à l’actualité (interviews, rencontres, reportages, découvertes de lieux, etc.) Objectif : mobiliser et stimuler la participation, les échanges. "Les Liégeois y sont parvenus : le quatremille.be compte près de 15 000 followers, avec un site qui totalise plusieurs millions de consultations."

À Charleroi, une équipe de bénévoles est déjà à pied d’œuvre : Caroline Desvaux (rédactrice en chef du média), Charlie Meli (agenda) et David Demanet (développement web) se mettent au défi d’inscrire sixmille.be sur la carte digitale. L’information et l’agenda seront relayés sur les réseaux sociaux. La présentation du projet sera suivie par un concert du groupe carolo pop indie folk Morning mood et une soirée animée par la DJette DJane D’argh, en compagnie d’un artiste. Sur place, Benito signera une performance sérigraphique.

Entrée gratuite et invitation à tous, une initiative soutenue par le comptoir des ressources créatives.