Depuis ce lundi, il est possible de passer commande de divers produits locaux pour la nouvelle "Petite Halle" de Mont-sur-Marchienne.

Le principe est simple: il faut commander en ligne via le site https://communhalle.be/hallemontsurmarchienne pour se constituer un colis. Les commandes sont à placer du lundi au jeudi minuit. Puis le samedi entre 14h et 15h30, le colis peut être enlevé au Pass'vite (salle de l'Etoile) à la rue du Longtry, n°62, à Mont-sur-Marchienne.

Fruits et légumes, de la crèmerie (fromages, laits, yaourt, beurre), du pain, de la viande, des plats préparés, des gourmandises, une épicerie, des boissons, des produits d'entretien, de ménage, d'hygiène et de beauté, etc. peuvent être achetés à une vingtaine de producteurs locaux. La liste actuelle des marchands comprend : Les jardins de Dim et Pat, le Fournil des Gonçeries, K’Rolo Cosmetics, la Ferme de l’Escafène, la Ferme des Longs-Prés, la Ferme du Martin-pêcheur, Halle Vrac, Magna e Tasi, la Ferme des Monts, Les chocolats de Mama, Les confiotes et brocs de Babette, le Cercle Saint-Charles, Césarès, la Biscuiterie namuroise, Wallowash, Clarembeau, Les Colibris Dégourdis, Terra Etica et Aceites Vizcantar.

La "Petite Halle", sur le modèle ce qui se faisait déjà à Nalinnes et Tarcienne, porte son nom parce que les producteurs ne sont pas sur place, ils ne font que déposer leurs produits, à l'inverse des "halles" de Nalinnes, Montignies-sur-Sambre et Montigny-le-Tilleul. Derrière cette façon de se procureur des produits locaux, on retrouve le réseau Commun'Halle. "Développée en 2016, Commun'Halle est une plateforme de vente en ligne visant à promouvoir le commerce de proximité, le circuit court, les producteurs locaux et tout ce qui concerne le développement durable. Depuis le mois de mars 2019, Commun'Halle sert également de moteur technique aux Halles, points de dépôt fixes permettant aux consommateurs de commander les produits mis à leur disposition par des marchands locaux et de retirer leurs colis chaque semaine à un endroit spécifique. Commun'halle ne dépend d'aucun investisseur. Il s'agit d'une initiative 100% citoyenne, créée par des citoyens, pour les citoyens."