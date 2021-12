Et si les figurines articulées n’étaient finalement pas destinées qu’aux enfants ? À Charleroi, Frédéric Haentjens (39 ans) prouve en tout cas quotidiennement que ces jouets peuvent également faire le bonheur des plus grands. Manipulant cette fois le Joker avec précaution, ce jeune papa au foyer s’amuse régulièrement à imaginer une seconde vie aux personnages qu’il possède. "Dans le jargon, on dit que je fais de la toy photography, explique-t-il. Concrètement, je reproduis des scènes de films à l’aide de figurines et d‘accessoires."

Très tendance aux États-Unis et en Asie où elle rassemble une énorme communauté de nostalgiques, la toy photo (ou photographie de jouets, en français) intéresse Frédéric Haentjens depuis quelques années déjà. "Mais c’est avec le confinement qu’elle s’est amplifiée, reconnaît celui qui se fait appeler Elilolatops sur les réseaux sociaux. Avant le coronavirus, je n’avais pas forcément le temps de m’adonner pleinement à ce passe-temps. À l’époque, je travaillais encore et j’étais rarement à la maison. Aujourd’hui, avec la pandémie, les choses ont changé et j’ai plus de temps pour moi. Pendant les siestes de ma fille, je réfléchis donc de temps en temps à ce que je pourrais faire faire avec tel ou tel personnage." À l’image d’un metteur en scène, l’ancien assistant en pharmacie déplace donc ses héros de décor en décor, au gré de l’histoire qu’il souhaite raconter.

"À chaque fois que je prépare une photo, j’ai l’impression d’être un réalisateur. Mais contrairement à d’autres passionnés, je n’ai pas vraiment d’univers précis, poursuit le Carolo. Je photographie aussi bien des personnages de la saga Batman que les Tortues Ninja ou Toy Story. Toutefois, je reconnais que j’ai une réelle affection pour les méchants. Bien souvent, ils ont une gueule sympa, beaucoup moins lisse que celle d’un héros type Superman, par exemple. Je les trouve plus intéressant dans l’ensemble."

Inspiré par le travail de photographes américains et français "à défaut de pouvoir se tourner vers une vraie communauté belge", Frédéric Haentjens a tout appris sur le tas. De l’éclairage des figurines à la retouche - "toujours légère" - de ses clichés.

"Comme beaucoup d’amateurs, j’améliore ma technique grâce à des tutoriels que je trouve sur Instagram ou YouTube, confie-t-il. C’est comme ça que j’ai appris qu’on pouvait ajouter une fumée d’ambiance en utilisant une vapoteuse, par exemple."

Bien plus à l’aise qu’il y a 18 mois, lorsqu’il avait réalisé son premier cliché - "J’avais simplement installé un sackboy (le personnage principal du jeu vidéo Little Big Planet, NdlR) sur une voiture" -, Elilolatops peut désormais shooter une scène prédéfinie en seulement cinq minutes et obtenir un résultat très réaliste. De quoi l’inciter à poursuivre sur sa lancée en espérant "peut-être un jour" devenir "la" référence de la toy photography en Belgique.