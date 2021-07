"On sait bien que la piscine Yernaux est vétuste et que la ville n'est pas responsable des problèmes qui se déclarent... mais ils sont responsables de la gestion de ces problèmes. Et là, c'est encore un soucis de plus qui s'ajoute aux autres", s'énerve-t-on sur place, au stade Yernaux, devant la piscine fermée.

Depuis le 26 juillet, la piscine du stade Yernaux est fermée. Une infiltration d'eau avait été détectée dans la toiture, et quand les services techniques sont intervenus, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire une expertise plus précise du problème:, se désole le cabinet de l'échevin des Sports, Karim Chaïbaï., renchérit-on au cabinet de l'échevin des Bâtiments, Xavier Desgain.

Sauf que pour la cafétériat de la piscine et le club de l'asbl SmileSport, qui regroupe près d'un millier de nageurs de tous les âges, c'est la goutte qui fait déborder le vase (...)