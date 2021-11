Soulagement : le 26 juillet dernier, avec les fortes pluies liées aux inondations, une avarie dans la toiture de la piscine du Stade Yernaux avait forcé les autorités communales à interdire l'accès au bassin. Quatre mois plus tard, la piscine pourra être rouverte. Ce sera pour ce lundi 29 novembre.

La Ville de Charleroi et l'échevin des Sports Karim Chaïbaï (PS) viennent d'annoncer la nouvelle par voie de communiqué: "afin de compenser partiellement les pertes d’heures de pratique, j’ai demandé que l’on débloque des créneaux horaires supplémentaires durant les congés d’hiver prochains. Je ne peux que remercier nos services pour la promptitude dont ils ont fait preuve non seulement pour conclure le dossier au plus vite".

Pour rappel, il s'agissait de placer un filet de protection sur mesure dans la sous-toiture afin de protéger les usagers (clubs sportifs, élèves et stages), une commande sous marché public qui a pris longtemps, au grand dam des clubs et associations locales qui nous avaient interpellés à plusieurs reprises. Ce filet a pu être placé, et la piscine rouvrira donc une dizaine de jours avant la date annoncée. Note cependant : la piscine est et reste vétuste, elle doit d'ailleurs faire l'objet prochainement d'une fermeture prolongée pour une rénovation complète.

Durant les vacances scolaires, la piscine sera ouverte aux stages du 27/12 au 31/12 (jusqu'à 12h), ainsi que du 3/01 au 9/01 en journée et en soirée selon l'horaire habituel. La piscine sera par contre fermée le 24 décembre (àpd 12h), les 25 et 26 décembre, le 31 décembre (àpd 12h) et les 1er et 2 janvier.