En cas de catastrophe, comment réagir à temps, savoir qui fait quoi et comment communiquer ? Stéphanie Legat est la nouvelle coordinatrice de la planification d’urgence à Charleroi. Infirmière de formation, spécialisée en soins intensifs, elle a travaillé 13 ans aux urgences du GHdC et au service cardiologie, en suivant en parallèle un master en santé publique. Elle est en fonction depuis novembre dernier.

- La planification d’urgence, qu’est-ce que c’est ?

"C’est essayer d’établir les moyens dont on dispose, définir des procédures et créer des outils : d’avoir de quoi mobiliser facilement tout le nécessaire pour gérer une situation d’urgence, protéger la population et leurs biens."