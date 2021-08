Encore une fois, c’est grâce à une patrouille policière et aux caméras de surveillance de la Ville de Charleroi que les policiers ont pu mettre la main sur un trio occupé dans un drôle de manège, à hauteur d’un snack situé avenue de Waterloo.

Hakim, Oualid et Mohamed ont été appréhendés le 9 juillet dernier. Les images de caméra de surveillance ont capté ce qui ressemblait à un échange de boulettes de cocaïne. Les prévenus avaient sur eux de l’argent et quelques grammes de cocaïne et de cannabis.

Un seul prévenu en état de récidive

Hakim et Oualid, présents devant le tribunal correctionnel, contestent la détention et la vente de cocaïne en association. Le casier judiciaire du deuxième cité ne plaide pas en sa faveur puisqu’il se trouve en état de récidive suite à une condamnation de juin 2020 à 18 mois de prison pour trafic de stupéfiants.

Compte tenu de cet antécédent judiciaire, une peine de 2 ans de prison a été requise contre Oualid. Pour les deux autres prévenus, c’est une peine de 18 mois qui est sollicitée. Pour Me Thomas Puccini, conseil d’Oualid, la culpabilité de son client n’est pas prouvée à la suite « d'une enquête bâclée. » « C’est le coupable idéal vu son état de récidive. Oui, les images montrent un échange. Mais qui donne quoi à qui ? Je ne sais pas le dire… » Jugement dans une semaine.