La police découvre une culture de cannabis à l'intérieur d'une maison en travaux à Dampremy Charleroi L.C. Le parquet de Charleroi confirme qu'une plantation de cannabis a été découverte par les policiers carolos, ce samedi sur le temps de midi, dans un quartier de Dampremy. Un suspect sera présenté devant le juge d'instruction ce dimanche.

© JC Guillaume



C'est à l'intérieur d'une maison en travaux que les policiers ont fait la découverte d'une culture de cannabis aménagée dans différentes pièces. "La maison était aménagée avec le matériel habituel pour entretenir cette culture. Il y avait, notamment, le compteur électrique qui était trafiqué", précise le parquet.



Plus d'une centaine de plants de cannabis et 390gr de marijuana ont été découverts à l'intérieur de l'habitation. À la suite de cette découverte, une perquisition en flagrant délit, au domicile du suspect, a eu lieu. "La fouille du domicile a été fructueuse puisqu'on a retrouvé 113 gr de cannabis, une balance électronique et le matériel nécessaire pour le commerce ." En aveux, le suspect sera présenté ce dimanche devant le juge d'instruction.