Après une pause pendant la crise du covid, la police fédérale des chemins de fer et Infrabel ont repris leurs actions de sensibilisation et de contrôles aux abords des passages à niveau et des gares. Ce vendredi, une opération nationale a ciblé une trentaine de « hotspots » dans le pays, des points réputés dangereux.

La région de Charleroi en compte quatre : rue de la Station à Fleurus, rue Camille Thirionet à Pont-à-Celles, rue de la Discipline à Lodelinsart et rue de Namur à Dampremy, au lieu-dit la Planche. C’est là que de 7h30 à 9h30, des policiers se sont postés de 7h30 à 9h30 pour veiller au respect absolu de la sécurité.

"Nous ne sommes pas très loin d’une école secondaire", observe la porte-parole d’Infrabel Jessica Nibelle. Régulièrement, des étudiants franchissent le passage à niveau alors que les feux sont au rouge et les barrières baissées.

Depuis le début de l’année, 320 intrusions sur les voies ont été recensés à travers le pays. Ces comportements irresponsables et les accidents aux passages à niveau ont fait un total de huit morts et trois blessés graves, cela rien que durant le premier semestre. Prendre un raccourci pour gagner quelques minutes est l’argument le plus souvent avancé par les auteurs d’infraction. C’est aussi le prétexté utilisé par les automobilistes qui traversent les rails alors que la sonnerie retentit, et que les barrières s’abaissent.

Entre 2009 et 2020, huit bris de barrière ont été à déplorer au passage à niveau de la Planche à Dampremy. Des véhicules sont donc passés en force, occasionnant des dommages au matériel.

Des actions régulières de prévention et de répression sont requises, indique Stéphanie Silvestre, directrice de la police fédérale des chemins de fer. Pour réduire le risque d’intrusions, Infrabel veille pour sa part à équiper le domaine ferroviaire de moyens de sécurité complémentaires : rehaussement des quais, placement de caméras de détection, installation de clôtures le long des voies et de warning box à certains passages à niveau.

Le gestionnaire du réseau investir également dans la transformation des passages (ponts, tunnels, voiries parallèle, piste cyclable) en étroite collaboration avec les autorités locales.