Depuis quelques jours, la police locale de Charleroi a verbalisé de nombreuses personnes sur le site de la carrière de Mont-sur-Marchienne, partiellement sur Montigny-le-Tilleul, anciennement "Gralex".

Sur Facebook, la police a tenu à rappeler plusieurs choses : déjà, la baignade est interdite dans la carrière, c'est une propriété privée.

Ensuite, à cette endroit, plusieurs personnes ont déjà perdu la vie. "Quasi chaque année, au moins une personne perd la vie à cet endroit", écrit la police. On rappelle qu'en 2018, un nageur avait perdu la vie à cet endroit précis.

Enfin, vous risquez une verbalisation. Plusieurs verbalisations, même, étant donné la crise sanitaire Covid : de 50 à 350 euros pour baignade interdite dans une carrière, 250 euros de transaction pénale et jusqu'à 3.000 euros d'amende et trois mois de prison pour déplacement non-essentiel et rassemblement interdit.