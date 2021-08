"Il était environ 3h45 du matin, quand le responsable de la pompe Texaco a été averti par son système d'alarme qu'une intrusion était en cours", élabore Françoise Cottin, substitute du procureur du Roi de Charleroi.

Le temps de se rendre sur place avec des équipes de police, il n'y avait plus personne. "Mais en visionnant les enregistrements des caméras de sécurité, ils ont vu des individus cagoulés et gantés qui essayaient de casser la porte avant du magasin à l'aide de pavés et d'une hache. Ils n'ont cependant pas réussi à emporter le coffre-fort du comptoir."