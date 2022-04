Si le nombre de jeunes en situation de précarité gagne du terrain partout en Wallonie, la zone Charleroi Métropole est en première ligne. Hausse plus rapide du nombre de stages d’insertion professionnelle, augmentation des emplois de plateforme (livraison de repas, etc.), recours intensif à l’intérim ou aux contrats de remplacement, massification des jobs étudiant, pertes de droits sociaux… La fédération CSC de Charleroi Entre-Sambre-et-Meuse intensifie ses actions de sensibilisation et d’information sur le terrain. "Nous les avons concentrées sur les campus de la Haute École Louvain en Hainaut et de la Haute École Provinciale Condorcet", dit Flavio Ciraudo, permanent jeunes CSC.