Pour la deuxième année, Be WaPP et Fost Plus, en collaboration avec Tibi, ont décerné les labels "Ecole Plus Propre" à 117 établissements scolaires de Wallonie dont 14 font partie de la zone Tibi. Cette labellisation récompense les établissements scolaires pour leurs efforts continus en matière de propreté, de tri et de prévention des déchets.

C’est lors d’une réception à Namur que les distinctions ont été remises. Sur les 160 établissements scolaires concernés par l’opération, 117 ont été labellisées. Les écoles qui ne l’ont pas été ont toutefois reçu les encouragements car les initiatives abouties ou non méritent d’être récompensées.

Le Label "École Plus Propre" s’inscrit dans une démarche durable et vise à conscientiser les générations actuelles et futures à la malpropreté ambiante ainsi qu’à l’importance de bien trier ses déchets pour qu’ils puissent être recyclés. Il s’adresse aux écoles et élèves qui ont fait une priorité de la gestion responsable des déchets, au sein de l’école et aux abords de celle-ci.

En pratique, les écoles qui ont répondu aux appels à projet bénéficient d'un accompagnement de terrain par l’intercommunale Tibi et d'un suivi personnalisé via la plate-forme web mise à disposition par Be WaPP. Par ailleurs, elles disposent aussi d'un soutien financier permettant d'améliorer leurs infrastructures de tri et de propreté octroyé par Be WaPP et Fost Plus. Des animations de sensibilisation ainsi qu'une boîte à outils leurs sont également proposés.

L'objectif est d'aider les écoles à mettre en place un plan d'actions alliant propreté, tri et prévention des déchets, les amenant à une approche "intégrée" de la gestion des déchets, le leitmotiv de Tibi depuis le démarrage des campagnes de prévention des déchets.

Voici la liste des écoles labellisées :

Ecole fondamentale libre Saint-Médard à Anderlues

Ecole Artisanale Populaire à Montigny-le-Tilleul

Centre Educatif Communal Secondaire La Garenne à Charleroi

Institut Notre-Dame à Fleurus

Institut Sainte-Marie à Marchienne-au-Pont

Institut Sainte-Marie à Rêves

Ecole communale Belle-Vue à Marcinelle

Ecole libre de La Villette à Marcinelle

Institut Notre-Dame à Loverval

Ecole secondaire spécialisée (Bosquet) à Châtelet

Ecole de la Claire Joie à Trazegnies

Ecole fondamentale autonome à Gerpinnes

Institution Le Soleil Levant à Montignies-sur-Sambre

Athénée Royal à Gilly

3 écoles ont reçu un prix d’encouragement :

Athénée Royal Ernest Solvay à Charleroi

Athénée Royal Yvonne Vieslet à Marchienne-au-Pont

Institut Notre-Dame technique à Charleroi

Un appel à projets sera lancé sous peu par Be WaPP et Fost Plus afin de faire adhérer à ce label de nouvelles écoles pour l’année scolaire prochaine. Tibi espère ainsi que d’autres écoles de nos 14 communes associées emboîteront le pas de cette labellisation.