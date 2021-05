De Leuze-en-Hainaut à Chimay en passant par Boussu et Le Roeulx, le Hainaut peut compter sur d’illustres brasseries. C’est donc tout naturellement que la Province, en partenariat avec la section Hôtellerie de l’IPES d’Ath, a décidé de lancer la première édition d’un concours visant à la promotion des bières produites sur son territoire.

Pour cette première, le concours porte uniquement sur trois catégories : la Pale Ale, la Triple et l’IPA. L’appel est d’ores et déjà lancé aux candidats. Précisons bien entendu que la compétition est ouverte uniquement aux producteurs de bières produites sur le territoire de la province du Hainaut. Par ailleurs, les bières issues d’un brassage amateur, qui ne peuvent être vendues, en sont exclues. Toutes les bières à façon et à étiquette sont aussi écartées. Les inscriptions doivent être effectuées pour le mercredi 26 mai 2021, à minuit, au plus tard. La remise des prix est quant à elle prévue le 10 juin à Ath.

À noter que le Hainaut n’est pas la seule province à mettre ses bières en valeur de la sorte. Ainsi, les six meilleurs produits de chaque catégorie seront directement sélectionnés pour participer à la finale du concours interprovincial, qui se déroulera lors de la Foire agricole de Battice, le samedi 4 septembre 2021. Avec les bières hainuyères qui entrent dans la danse, notre province pourrait très bien faire parler d’elle au-delà de ses frontières.