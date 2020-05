Sur les réseaux sociaux de Vews (RTBF), un ex-policier "d'une zone de police du Hainaut" (pas Charleroi) est sorti du silence après deux ans. Il dénonce le racisme et la xénophobie au sein du commissariat où il a travaillé, avant de démissionner par dégoût.

Ce jeune ex-flic, qui commençait à peine sa carrière, rapporte qu'il est "tombé de haut en arrivant" dans la zone de police qui lui avait été assignée. "90% des arrestations, c'étaient des étrangers, alors que c'est une population très minoritaire. Il y a du délit de sale gueule, clairement. Et dans les cachots, j'ai assisté à des humiliations et des passages à tabac", explique-t-il à visage découvert.

Choqué, il dit avoir rapporté ce qu'il a vu à ses supérieurs, et on lui aurait répondu : "soit tu fais avec, soit tu t'en vas." Il est parti, dégoûté. "La zone de police où j'étais en stage, ailleurs, n'avait pas ce problème. Et il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac, mais après avoir reçu plusieurs menaces et pressions, j'ai décidé de parler, pour soutenir les jeunes qui disent être victimes de racisme et qu'on ne croit pas."

Il précisera toutefois que s'il s'agit d'une zone de police dans la province du Hainaut, il ne s'agit pas de celle de Charleroi. Ce qui n'empêche pas David Quinaux, porte-parole de la police et policier de référence Discriminations et délits de haine à la ZP Charleroi, de préciser les actions qui sont prises au sein de "sa" zone. "Vu la viralité de ce témoignage, et l'importance de la lutte contre le racisme, j'aimerais faire descendre la tension qui pourrait exister sur Charleroi."

En 2018, la ZP de Charleroi a participé à une étude d'Amnesty International sur le profilage ethnique dans les services de police. Le rapport établissait - grosso modo - que si les polices reconnaissaient qu'un problème structurel existait, trop peu était fait pour combattre la situation. "On en a tiré des leçons", note David Quinaux.

Mais il faut aller plus loin, c'est pourquoi Charleroi veut participer à une étude européenne organisée par l'OIM (Organisation Internationale des Migrations) intitulée "Prévenir et combattre le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérances : création d'un plan anti-discrimination et anti-raciste pour la police belge." La zone de police de Charleroi pourrait y participer grâce à des fonds débloqués par la Ville de Charleroi, un accord a été marqué par le chef de zone f.f. et le collège de police. Le projet a été déposé à l'Europe à la mi-avril et Charleroi devrait recevoir une réponse dans les cinq prochains mois.

"Si le projet passe, je consacrerai 4 jours par mois à cette étude, c'est donc un engagement fort et un bel investissement de Charleroi pour la lutte contre les discriminations, c'est 18% de mon salaire brut", ajoute David Quinaux.

Les pistes à explorer pourraient se situer à divers niveaux, du recrutement de policiers issus de l'immigration à la simplification du dépôt de plainte pour acte raciste de la part d'un policier, ou encore la formation et l'information sur les législations anti-discriminations. Bref, comprendre la situation actuelle et préparer un plan d'action pour y remédier.