Pour rappel, le projet - qui suscite des difficultés depuis 1984 - est ambitieux pour le centre-ville. L'église Saint-Vaast, désacralisée à la fin des années 80, deviendra une grande halle et pourra accueillir brocantes et spectacles. La mutualité, à côté, a été démolie pour permettre un accès au parc communal via un sentier de promenade. Le café "le cercle" sera rénové, avec un rez commercial à finalité Horeca et deux appartements au-dessus. L'ancienne maison du peuple, de l'autre côté de l'église, deviendra elle aussi un jardin.