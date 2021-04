Le SPW nous est revenu ce lundi matin avec quelques précisions supplémentaires: "Les déviations sont prêtes suite à la réunion préalable avec la commune, la police et le SPW", explique Serge Toussaint, le porte-parole Mobilité & Infrastructures. Pour un budget de 400.000€ TVAC, le SPW prévoit d'agrandir les trottoirs, d'installer un sas vélo (un espace devant les voitures aux feux), créer un tourne-à-gauche et bien sûr remplacer entièrement les feux de signalisation. "Il y aura peut-être un délai, à cause du covid, pour la commande de ces feux de signalisation. En fonction de quand ils arriveront, le chantier pourra commencer mi-mai ou début août." Le chantier, qui devait initialement durer 60 jours, pourrait ne durer que 25 à 30 jours, a demandé l'entrepreneur en charge.