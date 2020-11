Vinciane Tosini, la directrice de l'Athénée Royal Yvonne Vieslet (Marchienne-au-Pont), nous explique cette rentrée particulière, dans un contexte qui fait peur aux parents et aux équipes pédagogiques, parce que la situation sanitaire ne va pas spécialement beaucoup mieux, mais les écoles rouvrent.

Vous expliquiez être soulagée par la reprise, il y avait quelque chose à craindre ?

"Ca a fait peur, oui. L'anxiété des gens, notamment : cette réouverture des écoles malgré l'état de la crise peut être difficilement compréhensible pour le quidam. Pour nous, à l'intérieur, c'est différent, parce qu'on a la volonté scolaire de ne laisser aucun enfant sur le côté. On ne vit pas les choses de la même façon que les familles, évidemment."



Justement, de nombreuses personnes disent que l'école n'est plus qu'une "garderie glorifiée", pour la reprise du travail principalement. Qu'en pensez-vous?

"C'est méconnaître la somme de travail de mes équipes. J'ai des ouvriers qui désinfectent et qui nettoient, des enseignants qui se plient en quatre. Et tous ces gens ont aussi des familles, aussi leurs inquiétudes... Mais si on le fait, c'est avant tout pour le bien-être des élèves. On ne peut pas voir l'école comme une garderie."





Et ça, les élèves l'ont bien compris. On en a croisé beaucoup très heureux de revenir à l'école.

"Oui, notre crainte était aussi de voir dans quel état on allait retrouver nos collègues, nos élèves... avec toutes ces informations qui circulent et qui changent régulièrement. Mais les élèves ont en fait très bien compris. Les enfants ont une superbe capacité d'adaptation : et qui plus est avec l'enseignement à distance et le fait que le numérique soit devenu une nécessité - au lieu d'un plus - parce qu'on est sur un mode de communication qu'ils maîtrisent déjà. C'est (...)