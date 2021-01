Cinquième et dernier volet de notre série de rentrée. A Charleroi Métropole, Igretec a upgradé ses objectifs en développement durable. Avec trois autres intercommunales du Hainaut (Idea, Ideta et IPFH), elle a créé un accélérateur de transition énergétique. Son nom : Neovia. Le président Serge Beghin et le directeur général passent en revue les enjeux de 2021.

"Il va faire office de centrale des marchés. A travers lui, nous allons pouvoir concevoir, préfinancer, installer et entretenir des moyens de production d’énergie pour le compte des 57 communes associées à l’IPFH. En contrepartie, elles verseront une redevance fixe.