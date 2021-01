Malgré une situation sanitaire compliquée, l’intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC) a adopté un important paquet de mesures sociales : octroi de primes, revalorisation des bas salaires, mise en place des chèques repas, etc. Président du comité de direction, Michel Dorigatti fait le point sur les grands défis de l’année, dans les secteurs hospitalier et non hospitalier.

Notre conseil d’administration lui a donné une coloration sociale. D’abord, nous avons adopté une série de mesures pour augmenter le salaire poche de nos travailleurs.