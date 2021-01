Troisième volet de notre série de rentrée. Le président de l’intercommunale Tibi Léon Casaert et son directeur général Philippe Teller détaillent les grands défis de l’année 2021. Les investissements programmés oscillent entre 30 et 40 millions d’euros.

La zone Tibi sera-t-elle bientôt prête à collecter et à traiter les nouveaux sacs bleus P+MC?

"Nous entrons dans la dernière ligne droite. En test à Aiseau-Presles et Farciennes, le nouveau sac bleu sera étendu à tout le reste de notre territoire au plus tard en septembre, mais pourrait déjà l’être avant les vacances. Il accueillera des déchets d’emballage jusque-là résiduels, comme les films plastiques étirables et barquettes. Pour les trier, la chaine de notre usine Valtris est en cours de modernisation. L’espoir est d’achever les travaux pour la fin du semestre, en juin."