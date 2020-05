Sur papier, tout est prêt. "Nous n’attendons plus que la validation des organisations syndicales pour opérationnaliser les mesures de rentrée du 18 mai", explique la Première échevine Julie Patte (PS) en charge de l’Enseignement. Priorité absolue à la sécurité des élèves et du personnel, c’est le mot d’ordre des plans de déconfinement élaborés dans chacune des 60 écoles communales où les normes d’hygiène, de distanciation sociale, de protection sanitaire et d’accueil en silos (toujours les mêmes élèves) seront scrupuleusement respectées. Précision importante : "le retour des enfants ne se fera que sur base volontaire, sans sanction financière ni pédagogique", insiste Julie Patte.