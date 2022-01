Le retour en arrière d'ouvrir finalement les théâtres et les cinémas est vu d'un très bon œil du côté du Petit Théâtre de la Ruelle à Lodelinsart.

La revue tant attendue chaque année aura bien lieu même si les dates sont reculées. Le public pourra donc venir découvrir les grands faits de l'année de notre région tournés gentiment en dérision du 21 janvier au 13 février 2022.

"La Revue Hydroalcoolique", nom de la cuvée 2021 mettra au devant de la scène les événements heureux ou moins avec humour et une certaine bienveillance. Le public pourra applaudir et s'amuser de ce qui a fait l'actualité en 2021. 5 hommes et 3 femmes interpréteront ensemble ou à tour de rôle quelque trente chansons réécrites pour un amusement général le tout chorégraphié par Shamiah Muntz.

Le fil conducteur du spectacle de cette année présente un Donald Trump privé de réseaux sociaux qui vient s'établir en Europe pour prendre en otage l'antenne de Télésambre afin de poursuivre la diffusion de ses messages. Parmi les "petits nouveaux" caricaturés, on pourra découvrir le nouveau carolo : Denis Ducarme.