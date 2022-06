C’est, parfois, souvent, une suite d’heureux hasards qui écrit les plus belles histoires. Originaire de Noeux-les-Mines, dans le sillon industriel du Pas-de-Calais, alors en fin de Master de Communication à Arras, Romain Voisin savait qu’une étudiante deux années avant lui dans la même fac, Charlène Valable, avait collaboré avec le Vecteur, à Charleroi, en Belgique. "Je me suis retrouvé en stage ici par ce biais, entame-t-il. Puis Charlène est partie, j’ai postulé pour reprendre les missions de Comm’, en août 2011. Fin 2012, Pascal Verhulst, cofondateur du Vecteur, a rejoint l’équipe du bourgmestre Paul Magnette et j’ai tenté le coup pour le poste de coordinateur, sans vraiment y croire. Mais, voilà, ça fait donc onze ans que je suis installé ici", sourit celui qui se prépare, désormais, à passer à autre chose, en quittant son poste à la rentrée de septembre.