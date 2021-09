Afin de poursuivre et compléter le nouveau quartier à Jumet situé sur le site "Cueilleurs-coupeurs", la société de logements sociaux carolo prévoit la construction de 12 nouveaux appartements. Cette opération est destinée à poursuivre le travail d'intégration développé par La Sambrienne ces dernières années. Sur ce nouveau chantier, il s'agit de d'intégrer une mixité sociale et de fonction associées aux économies d'énergies.

Les plans sont prêts. Les objectifs sont fixés. Il ne reste plus à La Sambrienne qu’à sélectionner l’entreprise chargée de construire ce nouvel ensemble, au travers d’un marché public. A terme, ce sont donc 12 nouveaux appartements répondant à la norme PEB A (min 85KWh/m²/an) qui devraient sortir de terre. Cette opération de construction terminera l’urbanisation de la parcelle, accueillant 24 logements, 18 appartements dont 6 seront adaptés aux PMR et 6 maisons consacrées aux logements de transit.

Le chantier financé grâce à une avance régionale dans le cadre de l'opération de recapitalisation complétera le tout nouveau quartier dont les derniers logements ont été construits et inaugurés en 2018. "Et ce quartier est réellement le témoignage de ce que le logement public peut faire de mieux", explique Fabrice Jacqmin, directeur immobilier de La Sambrienne. "C’est un nouveau quartier cohérent, présentant une mixité de typologie tout en permettant de rentabiliser l’espace sans "empiler". Les espaces communs sont conviviaux. Et, individuellement, les logements en euxmêmes sont aussi remarquables avec une consommation d’énergie très basse. La façon dont on a élaboré ces plans, la rationalité proposée dans le cadre de ces logements sont d’ores et déjà un succès qui tendra à devenir le nouveau standard que l’on appliquera dans nos constructions futures."

Les 12 nouveaux appartements se composeront de 9 appartements 2 chambres et 3 appartements 1 chambre-PMR.