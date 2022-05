Depuis sa création, jamais la Sambrienne n’a investi autant dans la rénovation de son parc immobilier : le plan que vient d’approuver le conseil d’administration porte sur l’amélioration de 2836 logements et l’embellissement de 2712 autres, à hauteur de 171 millions d’euros, avec 60% de subsides et 41% de fonds propres. Faites le compte : 5548 biens, cela représente près de 60% du patrimoine locatif de la société active à Charlerpoi et à Gerpinnes.