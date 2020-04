Avec l'acquisition de masques, de visières et autre matériel de sécurité, la société de logement carolo prépare le déconfinement en veillant à la sécurité de chacun.

La Sambrienne prépare son plan de déconfinement par l’achat notamment d’équipements de protection individuels, à destination de son personnel. La société de logements sociaux souhaite également par ces actions protéger le public d'une éventuelle contamination.

Pour ce faire, il a été commandé du matériel en prévision du déconfinement de manière à assurer la sécurité de chacun.

Cette commande se fait, soit par ses propres marchés publics, soit en participant à la centrale des marchés lancées par la Société Wallonne du Logement pour l’ensemble du secteur du logement public. Afin de protéger au mieux personnel et public, il a été décidé de commander les équipements de protection individuels nécessaires : 600 masques en tissu lavables, via la centrale de marché SWL, 30.000 masques en papier norme FFP1 dont 20.000 à recevoir via la centrale de marché SWL, 300 visières en plastique dur.

La Sambrienne se dit également prête à aider la Ville de Charleroi qui a de son côté passé commande de masques afin d'en distribuer au moins 2 par habitants. Cette collaboration permettra de soulager les autorités communales en remettant des masques aux 19.000 habitants des quartiers gérés par la société de logement carolo.